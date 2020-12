Bombeiros Voluntários dos

Um carro incendiou-se esta terça-feira debaixo do pórtico das portagens de Grijó, na A1, provocando um grande aparato.O veículo ficou envolvido numa bola de fogo que já foi, entretanto extinta pelos Sapadores de Gaia eCarvalhos.O alerta foi dado às 17h27 e acabou por provocar longas filas de trânsito.A circulação na A1, no sentido Norte-Sul esteve parcialmente cortada devido ao incêndio. O corte à circulação verifica-se em duas faixas e decorre desde as 17h34.