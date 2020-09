Carro despista-se e cai em cima de telhado na Madeira

Um carro despistou-se e caiu cerca de três metros para dentro de uma moradia, aterrando em cima de um telhado de um churrasco no sítio de Três Paus, em Santo António, no concelho do Funchal.De acordo com o DN Madeira, a condutora perdeu o controlo do carro e embateu num muro, caindo depois para cima da cobertura de um anexo sustentado por madeira.Segundo a mesma fonte, a mulher encontra-se encarcerada. A bordo seguia também um homem e uma criança que conseguiram sair da viatura antes do embate.Os bombeiros Sapadores do Funchal e a PSP encontram-se no local.Em atualização