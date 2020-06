Carro despista-se e embate contra casa em Viana do Castelo. Condutor em estado grave

Um homem de 47 anos ficou ferido com gravidade depois do veículo em que seguia se ter despistado e embatido contra uma casa em Vila Franca, Viana do Castelo. O condutor seguia na EN 203 quando se deu o acidente, encontrando-se a estrada cortada nos dois sentidos.O acidente ocorreu pelas 20h20 deste sábado.No local estão 17 elementos dos Sapadores Bombeiros de Viana do Castelo e dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e a GNR, apoiados por 6 viaturas, assim como a VMER de Viana do Castelo.A vítima foi transportada para o Hospital de Braga.