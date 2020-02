Carro encontrado em Almada após carjacking com arma de fogo no Seixal

Um homem foi vítima de um assalto com recurso a uma arma de fogo, durante a madrugada desta sexta-feira, em Corrois, Seixal.Segundo o que oconseguiu apurar junto das autoridades, o queixoso avança que o roubo do carro (carjacking) aconteceu entre as 02h00 e as 03h00 desta madrugada, com recurso a uma arma de fogo. No entanto, ainda é desconhecido o número de pessoas que estiveram envolvidas no assalto.Depois da queixa, a PSP em conjunto com a PJ procedeu à realização de buscas, acabando por encontrar a viatura roubada num parque de estacionamento, em Almada.A PJ encontra-se no local a fazer as devidas diligências para apurar os contornos deste crime.