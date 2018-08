Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carros a arder provocam o pânico em Quarteira

Incêndio em veículo danificou outras quatro viaturas, no Algarve, e fez um ferido ligeiro.

12:23

Vários carros a arder provocaram o pânico ao início da tarde desta quarta-feira em Quarteira, no Algarve, e ficaram destruídos na sequência de um incêndio num dos veículos, que fez um ferido ligeiro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Faro, um dos carros ficou totalmente destruído e outros quatro ficaram parcialmente danificados.



Ainda não é conhecida a causa do incêndio.



No local estiveram os bombeiros de Quarteira e a GNR já montou um perímetro de segurança.