Casal de idosos em estado grave após despiste no Estoril

Um casal de idosos ficou gravemente ferido, este domingo à noite, após um despiste na Estrada das Corredouras, em Alapraia, Estoril.Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários do Estoril, as vítimas foram desencarceradas e transporadas, em estado grave, para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O alerta foi dado às 21h17. No local estão 17 operacionais dos bombeiros do Estoril, apoiados por sete viaturas.