Casal morre por intoxicação de gases num lagar em Tondela

Um casal, com cerca de 50 anos, morreu esta sexta-feira por intoxicação de gases num lagar na localidade de Vinhal, na freguesia de Lajeosa do Dão, Tondela.O alerta foi dado às 19h56. Foram mobilizados para o local da ocorrência 17 operacionais, apoiados por 10 viaturas.sabe que dois bombeiros se sentiram mal durante as ações de socorro e tiveram de ser assistidos.Em atualização