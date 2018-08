Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavalos à solta no IP4

GNR enviou duas patrulhas para o local.

Por Patrícia Moura Pinto | 10:21

Pelo menos quatro cavalos estavam soltos, na via do IP4, junto ao nó de Arrabães, em Vila Real, no sentido Amarante - Vila Real, esta manhã de quinta-feira.



A GNR enviou duas patrulhas de resgate para o local.