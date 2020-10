ALERTA CM | GNR apanha 'pirata' escondido atrás de capela. Ladrão tinha abandonado namorada durante assalto

A Guarda Nacional Republicana (GNR) montou um cerco em Braga esta sexta-feira supostamente para capturar o assaltante, conhecido por André 'Pirata', que abandonou a namorada baleada pela PSP à porta do hospital em São João da Madeira.Segundo apurou o, as autoridades reconheceram a carrinha onde seguiam dois suspeitos de furto em interior de veículos.A GNR iniciou a perseguição aos dois suspeitos, na localidade de Adaúfe, e acabou por abalroar a viatura onde estes seguiam, sendo que o 'pirata' terá conseguido fugir a pé. Ao que tudo indica, André 'Pirata' está armado.Um dossuspeitos foi detido.No local estão dezenas de agentes da Guarda Nacional Republicana. O distrito de Braga está em alerta com todas as patrulhas sinalizadas para deter o homem em fuga. O Núcelo de Investigação Criminal da GNR também está no local.Pirata’ é visado num processo de furtos e roubos a carros. Divulgou recentemente numa rede social um vídeo em que se filma a cantar com uma garrafa de champanhe nas mãos na maior suite de um motel de luxo do Grande Porto, onde a diária pode chegar aos 900 euros.