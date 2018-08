Chamas destroem fábricas de sapatos em Oliveira de Azeméis

Fogo lavra na Rua do Progresso, na vila de Cucujães.

08:46

Um incêndio lavra esta sexta-feira na Rua do Progresso, localizada na zona industrial de Cucujães, em Oliveira de Azeméis, Aveiro, e está a destruir duas fábricas de sapatos.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Aveiro, o alerta foi dado às 07h10.



O telhado de uma das fábricas colapsou na totalidade. Apenas a zona dos escritórios parece estar preservada.



No local estão 65 bombeiros de Oliveira de Azeméis, Fajões, Vale de Cambra, Ovar, São João da Madeira, Albergaria e Arrifana, apoiados por 20 viaturas.



Às 10h00, o fogo já estava praticamente em fase de rescaldo. Não há registo de feridos.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas.