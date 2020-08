Choque em cadeia faz quatro feridos em Viana do Castelo. Dois são crianças

Um choque em cadeia entre dois carros e uma carrinha de recolha de resíduos fez este sábado quatro feridos ligeiros, na Estrada Nacional 13 em Areosa, Viana do Castelo.Dois dos feridos são crianças com idades entre os 10 e os 12 anos. Um homem e uma mulher também sofreram ferimentos leves.As vítimas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo.O trânsito esteve condicionado no local.O alerta foi dado pelas 15h45.