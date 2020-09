Um ciclista, de 58 anos, morreu esta segunda-feira depois de ter sido abalroado por uma carrinha de mercadorias em Guardizela, Guimarães.O alerta foi dado pelas 10h45. Os Bombeiros de Riba de Ave e a Vmer estiveram no local. O óbito acabou por ser declarado no local.O corpo foi levado para o gabinete médico-legal da cidade.A GNR de Braga vai investigar as circunstâncias em que occoreu o acidente.