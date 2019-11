Ciclista morre após colidir com carro em Guimarães

Uma colisão entre uma biclicleta e um carro provocou um morto esta manhã na Rusa São João Batista, em Airão, Guimarães.A vítima é o ciclista, um homem com 46 anos, que acabou por colidir e morrer debaixo de um carro.O homem terá problemas relacionados com o álcool, mas a causa da morte ainda não foi apurada.Foi necessário recorrer a meios de desencarceramento.O óbito foi decarado no local.O alerta foi dado pelas 10h35.No local estiveram seis operacionais, apoiados por três meios.Em atualização