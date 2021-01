Um ciclista, com cerca de 60 anos, morreu esta sexta-feira na EN125, em Tavira, vítima de uma colisão com um reboque.A vítima ficou com ferimentos graves após o acidente e foi socorrida pelo INEM que efetuou manobras de reanimação, porém, o homem não resistiu e o óbito acabou por ser declarado no local.A identidade do ciclista é desconhecida, para já, visto que o mesmo não trazia consigo documentos.O corpo já foi levado para o Instituto de Medicina Legal.O alerta foi dado às 13h50.