Cinco carros destruídos pelas chamas no centro do Porto

Viaturas ficaram totalmente destruídas durante a madrugada.

Cinco carros arderam durante a madrugada desta terça-feira na zona de Bonfim, na Praça da Alegria, no centro do Porto.



Ao que o CM conseguiu apurar, as viaturas ficam completamente destruídas.



O alerta do incêndio foi dado por uma moradora.



As chamas que deflagraram nas viaturas atingiram ainda as persianas das casas perto do local onde estavam estacionados os carros.



Ainda não se sabe o motivo porque os carros foram incendiados.



As viaturas ardidas vão ser entretanto rebocadas.