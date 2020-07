Cinco detidos em operação da PJ relacionada com tratamentos e análises para o coronavírus

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta qinta-feira uma operação de buscas e apreensões em clínicas médicas, em domicílios e sedes de empresas, em estreita colaboração com o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos.



Em causa estão crimes de corrupção ativa e passiva, burla qualificada, falsificação de documento e propagação da doença.





Em comunicado, a PJ informa que na designada Operação Terapia "está em causa um esquema fraudulento de prestação de tratamentos não comparticipados por qualquer subsistema de saúde, mormente, pelo Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE, I.P.)".Foram detidas cinco pessoas, dois homens, com 35 e os 57 anos, e três mulheres, com 32, 59 e 62 anos, todos eles ligados ao ramo da saúde."Os atos em investigação relacionam-se com a realização de ozonoterapias, que não são comparticipadas pelos subsistemas de saúde, sendo que também não existe qualquer convenção ou protocolo entre a ADSE e as ditas clínicas. Acresce que as mesmas são realizadas por profissionais que não estão devidamente habilitados", pode ler-se no documento.De acordo com as autoridades, "existem indícios de que os suspeitos recorrem ainda a práticas pouco esclarecedoras, convencendo os utentes de que a ozonoterapia se mostra eficaz no tratamento do COVID-19 ou de que permite ganhar imunidade".As clínicas alvo de investigação realizavam também testes ao coronavírus sem terem licenciamento adequado e uma direção clínica.