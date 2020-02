Colisão brutal mata duas mulheres em Castro Verde

Duas mulheres argentinas, de 53 e 69 anos, morreram, esta quarta-feira, num acidente entre dois carros em Castro Verde, Beja. Um jovem de 17 anos e a irmã, de 20, seguiam no mesmo carro das vítimas mortais e estão feridos com gravidade.Um homem de 60 anos, que também seguia no mesmo veículo, ficou com ferimentos ligeiros.O condutor do segundo carro, de 60 anos, seguia sozinho e ficou com ferimentos ligeiros. Tem residência em Aljustrel.O alerta foi dado às 12h57 para a estrada nacional 2 que dá acesso à localidade Castro Verde.As causas ainda estão a ser apuradas pelo NICAV - Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR de Beja.No local estiveram duas dezenas de operacionais apoiados por sete viaturas e ainda o helicóptero do INEM do hospital do Espírito Santo em Évora, mas não chegou a fazer qualquer transporte.Os feridos foram transportados para o hospital distrital de Beja e as duas vítimas mortais para a morgue dessa unidade hospitalar.