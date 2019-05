Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco feridos em colisão na A5 em Barcarena, no sentido Cascais-Lisboa

Trânsito muito condicionado provoca longas filas na via rápida.

19:21

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão na Autoestrada 5 em Barcarena, no sentido Cascais-Lisboa, durante a tarde desta quarta-feira.



O trânsito está muito condicionado na sequência do acidente, uma vez que a circulação está a ser feita apenas numa das vias da faixa de rodagem.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, a colisão ocorreu ao quilómetro 9, junto à zona de Barcarena, no sentido Cascais - Lisboa.



As cinco pessoas apresentam ferimentos ligeiros. No local estão 19 operacionais e oito viaturas de socorro, entre os Bombeiros de Paço de Arcos e Oeiras, uma patrulha da GNR e a Brisa.