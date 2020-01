Colisão com quatro carros fere cinco pessoas no Montijo

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, numa colisão entre quatro carros ocorrida às 08h58 na A33, no Montijo.

De acordo com o Comando Distrital de Setúbal da Proteção Civil, três das vítimas já foram transportadas para o Hospital do Barreiro. Uma quarta encontrava-se, pelas 09h45, ainda encarcerada na viatura. O quinto ferido foi apenas assistitido no local.

O acidente ocorreu no sentido Almada-Montijo, que se encontra condicionado.

O socorro está a ser prestado por 22 operacionais, apoiados por 9 viaturas, dos bombeiros, INEM, GNR e concessionária da estrada.