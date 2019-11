Uma colisão entre um carro e um autocarro na Ponte de Benavente, na Estrada Nacional 118 provocou este domingo a morte a uma pessoa.A vítima mortal é o passageiro do veículo ligeiro e há ainda um ferido ligeiro a registar. Trata-se do motorista do autocarro que transportava ainda seis passageiros.A estrada encontra-se cortada nos dois sentidos.O alerta foi dado pelas 15h17.No local estiveram os Bombeiros de Benavente e a GNR, num total de 15 operacionais e 6 meios.Em atualização