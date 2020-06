Jovem de 20 anos morre em colisão entre dois carros e autocaravana em Viana do Castelo

Um jovem de 20 anos morreu esta sexta-feira numa colisão entre dois carros e uma autocaravana na EN13, em Anha, Viana do Castelo.O acidente provocou ainda seis feridos, dois deles transportados ao Hospital de Viana do Castelo por precaução. Os trabalhos estão a decorrer.No local estão 18 elementos dos Sapadores de Viana do Castelo e GNR.Em atualização