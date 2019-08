Colisão entre carro e camião provoca um morto e um ferido no IP3 em Mortágua

Uma colisão entre um carro e um camião provocou esta quinta-feira um morto e um ferido no IP3 em Almaça, no concelho de Mortágua, Viseu.A vítima foi transportada para o Hospital de Coimbra.O alerta foi dado às 16h57 e o IP3 cortado até às 17h50. A circulação naquela via encontra-se agora condicionada.No local encontram-se 22 operacionais e nove veículos.