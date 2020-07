Infraestruturas de Portugal, num total de 19 operacionais.



O alerta foi dado pelas 15h47.

Uma colisão entre um carro e um veículo pesado de mercadorias fez esta quarta-feira um morto, na Estrada Nacional 118, em Almeirim.O condutor do veículo ligeiro terá ficado encarcerado na sequência do acidente e o óbito foi declarado no local.A estrada esteve cortada nos dois sentidos.No local estiveram os bombeiros, a GNR, o INEM, a VMER e meios da