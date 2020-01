Colisão entre carro e mota faz um morto em Lousada

Uma colisão entre um carro e uma mota provocou a morte de um homem, esta segunda feira, na freguesia de Lustosa e Barrosas, em Lousada.

A vítima mortal é o motociclista com cerca de 40 anos.Na sequência do acidente, o carro incendiou-se. O condutor sofreu apenas ferimentos ligeiros.O óbito do motociclista foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, do Porto.O alerta foi dado pelas 17h54.No local estiveram os Bombeiros de Lousada, o INEM de Santo Tirso e a GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por sete meios terrestres.