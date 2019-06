Uma colisão entre dois carros fez esta terça-feira cinco feridos na Abuxarda, em Alcabideche, Cascais.



Dois dos cinco feridos estão em estado grave e foram transportados de urgência para o Hospital S. Francisco Xavier em Lisboa. As restantes três vítimas foram transportadas para o Hospital de Cascais com ferimentos ligeiros.

As duas vítimas em estado considerado grave são um casal com cerca de 70 anos, segundo apurou o CM.



O alerta foi dado às 12h40 e no local encontram-se 25 operacionais e 10 veículos.



Em atualização