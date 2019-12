Colisão entre dois carros faz cinco feridos em Évora

Uma colisão violenta entre dois carros na EN318 provocou esta quinta-feira três feridos graves e dois ligeiros em Alcáçovas, em Évora.As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Espírito Santo, em Évora.O alerta foi dado cerca das 11h00. As causas para o acidente são para já desconhecidas e as autoridades vão proceder às averiguações das viaturas para perceber qual a causa do acidente.