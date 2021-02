Seis pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois elétricos na Praça da Figueira, na Baixa de Lisboa.O acidente ocorreu pelas 11h35 e está a mobilizar perto de dez operacionais, entre Sapadores, INEM e PSP. O acidente teve origem, segundo fonte policial, no descarrilamento de um dos elétricos, que acabou por embater noutro, colhendo três pessoas que estavam no exterior.O outro ferido estava no interior de uma das composições, desconhecendo-se se era passageiro ou o guarda-freio.