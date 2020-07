Colisão faz dois mortos e quatro feridos em Paredes de Coura. A3 cortada

Uma colisão entre um veículo ligeiro de nove lugares e um pesado de mercadorias fez, esta segunda-feira, dois mortos, um ferido grave e três feridos ligeiros na A3 em Romarigães, Paredes de Coura.Uma das vítimas foi transportada pelo helicóptero do INEM para o Hospital São João no Porto.A A3 esteve cortada nos dois sentidos, mas pelas 18h30 apenas se encontrava cortada no sentido Norte-Sul.O alerta foi dado pelas 18h34.No local encontram-se 39 operacionais dos bombeiros de Valença e de Cerveira, apoiados de 14 viaturas. A VMER, a SIV, a GNR e a Brisa encontram-se no local, bem como uma equipa de psicólogos.Todas as vítimas já foram retiradas do local.Em atualização