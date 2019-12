Colisão frontal faz cinco feridos na EN18 entre Estremoz e Evoramonte

Um choque frontal entre dois veículos ligeiros, na tarde desta segunda-feira na Estrada Nacional 18, entre Estremoz e Evoramonte, junto ao Parque de Campismo, provocou cinco feridos, dois deles em estado considerado grave.



O alerta foi dado às 15h58 e foram mobilizados 21 operacionais e 10 veículos, entre GNR, Bombeiros de Estremoz, Bombeiros de Borba e a SIV de Estremoz.





Durante mais de duas horas o trânsito esteve condicionado, para assistência às vítimas e limpeza da via. Todos os feridos foram transportados para o Hospital do Espírito Santo de Évora.As causas do acidente ainda estão por apurar, estando a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação de Évora.