Condutor de Smart morre em colisão com camião no IC2 em São João da Madeira

Apesar das tentativas de reanimação, a vítima acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

Viatura Médica de Emergência e Reanimação).



O acidente deu-se no sentido São João da Madeira-Oliveira de Azeméis e obrigou ao corte da via em ambos os sentidos. A estrada continua cortada.

Um condutor de um Smart, de 65 anos, morreu esta sexta-feira após ter colidido com um camião no IC2, em São João da Madeira.O homem foi assistido pelos Bombeiros de São João da Madeira.O alerta para o acidente foi dado às 15h30. Para o local, além dos bombeiros, foram as autoridades e um veículo da VMER (