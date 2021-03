Colisão violenta entre camião e carro mata homem e corta EN125 em Albufeira

Uma colisão entre um camião e um carro provocou uma vítima mortal, um homem com idade entre os 40 e os 50 anos que conduzia a viatura ligeira, esta quarta-feira na EN125, entre Ferreiras e Guia, Albufeira.A colisão foi de tal forma violenta que o motor do carro foi projetado vários metros para o meio da via que acabou por ser cortada provocando uma longa fila de trânsito.A vítima ainda foi socorrida pelos Bombeiros de Albufeira, mas entrou em paragem cardiorrespiratória tendo o óbito sido declarado no local.