Condenado a 13 anos de prisão homem que matou o cunhado e escondeu corpo em parede

desmembrou e escondeu o corpo

a sequência de uma discussão entre a vítima, José Henriques, e o agressor, José Vasconcelos, por este ter deixado a luz da cozinha acesa.

A vítima, de 44 anos, esteve desaparecida durante duas semanas, o que levou a uma investigação por parte de familiares e vizinhos, sobretudo quando souberam da existência de um colchão com vestígios de sangue no contentor do lixo.



Em tribunal, José Vasconcelos mostrou-se arrependido: "Estou arrependido que isto tenha acontecido, mas eu não posso voltar atrás. Nunca me passou pela cabeça agredi-lo e muito menos matá-lo", afirmou.





Foi condenado, esta quarta-feira, a 13 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 45 mil euros o homem que matou,do cunhado na parede da casa onde viviam, no Funchal.O crime remonta a 26 de maio de 2018. NO homicida feriu a vítima na cabeça com uma embalagem de vidro.