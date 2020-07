Condenado a 20 anos de prisão por matar ex-mulher com 18 facadas à porta do tribunal

O agressor, que se encontrava em prisão preventiva, chegou a alegar em tribunal que não se lembrava do crime, sublinhando que amava a vítima e que ela era "a última pessoa do mundo a quem quereria fazer mal".

Um homem que matou a ex-mulher com 18 facadas à porta do tribunal de Braga foi esta sexta-feira condenado a 20 anos de prisão.A vítima aos múltiplos cortes na zona do pescoço, cabeça, tórax e braço esquerdo e acabou por morrer.

No Tribunal de Braga, no início do julgamento, o arguido, de 48 anos, disse que apenas se lembra que, no dia dos factos, tinha ido correr com a ex-mulher, como seria "habitual", e que no final os dois estavam a conversar "cordialmente".