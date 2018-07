Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor de 23 anos morre em despiste em Aveiro

Vítima era a única ocupante da viatura.

Por Lusa | 11:19

Um jovem de 23 anos morreu esta quinta-feira de madrugada em Aveiro, na sequência do despiste de uma viatura ligeira, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.



O acidente ocorreu na avenida da Universidade e provocou a morte do condutor, único ocupante da viatura.



Segundo a mesma fonte, o automóvel terá entrado em despiste e embateu contra uma árvore.



O alerta foi dado cerca das 03h15, tendo sido mobilizados para o local 13 operacionais, entre bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e PSP, e cinco viaturas.