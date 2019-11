Condutor sem carta foge de carro em andamento com filha de um ano no interior

Um condutor sem carta abandonou o carro em andamento com a mulher e a filha, de um ano, no interior para escapar à PSP numa perseguição na Figueira da Foz. Acabou detido por conduzir sem ter habilitação legal.O suspeito, de 36 anos, já é conhecido das autoridades por conduzir sem carta. Ao vê-lo ao volante, os agentes deram-lhe ordem de paragem, que não respeitou, colocando-se em fuga por diversas ruas da cidade. Segundo a PSP, ao longo de vários quilómetros praticou uma condução perigosa, ocupando o centro da via para não ser ultrapassado ou fazendo ultrapassagens em locais onde a manobra é proibida. Até que saiu do carro em andamento, deixando no interior a mulher que levava a filha ao colo, sem qualquer mecanismo de segurança.A viatura acabou por imobilizar-se e só nessa altura é que os agentes se aperceberam da presença da criança. O condutor ainda tentou fugir a pé, mas acabou por ser intercetado. Familiares que estavam no local reagiram com agressividade, tentando impedir a detenção, o que obrigou à atuação da equipa de intervenção rápida dos agentes da PSP.