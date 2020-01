Corpo de homem encontrado no Rio Ave. Suspeita-se que seja de eletricista desaparecido

Foi encontrado um corpo nas águas do Rio Ave, na manhã desta quarta-feira.Ao que oapurou, as autoridades desconfiam que o cadáver possa pertencer ao eletricista que estava desaparecido em Guimarães, há cerca de duas semanas. A equipa de mergulhadores prepara-se para retirar o corpo das águas do rio.O alerta para o cadáver foi dado por um popular, no mesmo local onde foram realizadas buscas para localizar o eletricista Fernando 'Conde', que desapareceu sem deixar rasto no dia 8 de janeiro.No dia em que comunicaram o desaparecimento do pai à PJ, os filhos do homem de 63 anos poderia ter sido atraído para uma cilada.Falaram de um ajuste de contas encomendado pelo homem com quem ‘Conde’ disse que se ia encontrar. O eletricista seria o principal suspeito do furto de 100 mil euros da casa do amigo.O alegado furto nunca foi denunciado às autoridades. O telemóvel foi encontrado sábado. A PJ aguarda a perícia ao aparelho.Em atualização