Corpo de mulher encontrado em praia de Matosinhos

Um corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã deste sábado, por populares, na praia de Matosinhos, em zona rochosa.A polícia marítima foi acionada para o local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal da cidade do Porto.Pensa-se que a mulher estaria entre os 40 e 50 anos.A Polícia Judiciária do Porto está a investigar as diligências.O alerta foi dado às 9h.Em atualização.