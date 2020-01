Corpo de homem encontrado junto a estrada em Alcobaça. PJ está no local

O corpo de um homem de 50 anos foi encontrado durante a tarde desta terça-feira, numa valeta junto à Estrada Nacional 8, em Vale de Maceira, Alcobaça.



A GNR e a PJ estão no local a investigar.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, uma vizinha estranhou o facto das luzes da habitação do homem estarem ligadas e este não era visto há alguns dias.



Esta terça-feira, cerca das 14h00, um popular alertou as autoridades para a presença de um cadáver que estava junto à estrada. Ao local foram chamadas as equipas dos bombeiros de São Martinho do Porto e uma VMER das Caldas da Rainha.



O CM sabe que o corpo do homem estava com rigidez cadavérica, pelo que a morte do mesmo não terá acontecido esta terça-feira. O homem alegadamente fazia aquele trajeto diariamente, para se deslocar.



Há alguns dias, o homem terá ido ao hospital. Não há sinais visíveis de atropelamento. No entanto, as autoridades não descartam a possibilidade de crime, sabe o CM.