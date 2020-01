Uma criança ficou gravemente ferida após cair do terceiro andar de um prédio, em Salvaterra de Magos, Santarém, durante a tarde desta quarta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Salvaterra de Magos e dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, a criança tem quatro anos e ficou em estado grave.O alerta ocorreu cerca das 17h30. As causas do acidente ainda estão por apurar.Em atualização