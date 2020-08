Um atropelamento provocou esta sexta-feira quatro feridos, entre estes uma criança em estado grave, na Baixa da Banheira, Moita, segundo apurou ojunto do CDOS de Setúbal.As circunstâncias do acidente ainda não foram apuradas.No local estiveram 15 elementos, dos bombeiros voluntários de Sul e Sueste e da Moita, apoiados por sete viaturas, de acordo com o CDOS de Setúbal.A PSP também esteve no local para apurar as circunstâncias do atropelamento.O alerta foi dado às 19h26.