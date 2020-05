Derrocada de muro mata mulher em Vieira do Minho

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu esta quarta-feira atingida por pedras de várias toneladas, na sequência da derrocada de um muro em Cantelães, Vieira do Minho. À chegada dos bombeiros, a vítima ainda estava em paragem cardio-respiratória mas não conseguiu resistir aos ferimentos.



O acidente aconteceu às 12h40, no Lugar da Cabine, em circunstâncias que estão ainda por apurar.





Os bombeiros de Vieira do Minho estão no local.