O troço da linha do Norte entre Oiã e Oliveira do Bairro está condicionada devido a um descarrilamento de um vagão de um comboio de mercadorias. O acidente ocorreu pelas 15h00.



O incidente causou apenas danos materiais. As equipadas de manutenção das Infraestruturas de Portugal (IP) estão no local para remover os vagão do local e avaliar os danos na via.

