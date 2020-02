Designer madeirense envolvido em rixa junto a discoteca no Funchal

Um conhecido designer madeirense envolveu-se numa rixa junto à discoteca do casino, no Funchal, por volta das 3h30.Um homem acompanhado da namorada urinou entre o seu carro e outro que se encontrava estacionado. Dentro desse carro estava uma mulher e o conhecido designer, que confrontou o homem e acabou por o agredir.A namorada do homem também foi agredida pelo designer.A segurança do casino e a polícia foram chamados ao local.A vítima afirma que já fez queixa formal do designer e que a companheira também vai fazer.Este é o segundo caso de violência deste fim de semana.