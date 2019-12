Um veiculo pesado de mercadorias despistou-se esta tarde no IC1, na zona da Mata de Valverde, entre Grândola de Alcácer do Sal.

O despiste ocorreu cerca das 16h30 e não provocou vitimas. O condutor que era o único ocupante do veiculo saiu ileso e pelos próprios meios.

O camião que seguia descarregado no sentido Grândola - Alcácer do Sal entrou em despiste e ficou tombado na via.

A circulação automóvel está a ser feita de forma alternada pela faixa do sentido Alcácer do Sal – Grândola.

As autoridades estão no local a investigar as causas do despiste e a preparar a retirada do veiculo, o que deve acontecer brevemente.