Despiste de carro faz um morto no IP3 junto à Barragem da Aguieira em Mortágua

Um despiste de carro seguido de capotamento fez esta quarta-feira à tarde um morto no IP3, em Almaça, junto à Barragem da Aguieira, no concelho de Mortágua.Segundo apurou o, a vítima mortal é um homem.O trânsito encontra-se cortado no sentido Viseu-Coimbra.O alerta foi dado pelas 14h57.No local encontram-se os bombeiros de Mortágua, num total de 12 operacionais, apoiados por sete viaturas.