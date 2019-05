Homem de 25 anos morre após despiste no IC1 em Ourique

Um homem, de 25 anos, morreu na manhã deste sábado na sequência de um despiste de um veículo ligeiro em Ourique, no IC1.Do acidente resultou ainda um ferido grave, outro homem de 26 anos, que já foi transportado para o Hospital de Faro num helicóptero do INEM.A vítima mortal, após o acidente, estava em estado grave e acabou por não resistir aos ferrimentos. O óbito foi declarado no local.Segundo a Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 09h24.Foram mobilizados para o local 19 operacionais, apoiados por sete viaturas e um meio aéreo.Segundo o que oconseguiu apurar, os dois homens, que seguiam no mesmo carro, são de Beja.