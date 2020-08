Despiste faz três feridos em Arraiolos. Helicóptero do INEM no local

Vimieiro,

Um despiste fez este sábado três feridos, na EN 4 noem Arraiolos, Évora.Um dos feridos encontra-se em estado grave. As outras duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros.Um helicóptero do INEM encontra-se no local, bem como 21 operacionais apoiados por 7 viaturas.O trânsito está cortado no local.Em atualização