Despiste mata casal de idosos na EN260 em Beja

Um casal de idosos morreu esta tarde de sábado à tarde na sequência do despiste do automóvel em que viajavam ocorrido na Estrada Nacional (EN) 260, perto de Beja.sabe que a viatura, em que seguia um homem de 78 anos e a mulher, sensivelmente da mesma idade, embateu numa árvore após o despiste, na EN 260, a cerca de quatro quilómetros da cidade de Beja.O alerta para o acidente foi dado às 17h17 e os óbitos foram confirmados no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).As operações de socorro mobilizaram 12 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e da GNR, além da VMER e de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que não chegou a ser utilizado.