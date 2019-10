Desvio de 50 mil euros demite subdiretor da cadeia do Montijo

O subdiretor e tesoureiro da cadeia do Montijo foi esta segunda-feira demitido dos cargos que ocupava, em sequência de um processo disciplinar que lhe foi movido por suspeitas de desvio de cerca de 50 mil euros do fundo que geria as retribuições monetárias do trabalho dos reclusos.

Tal como o CM noticiou em fevereiro, a infração foi detetada pela própria diretora da prisão, Hermínia Pacheco. O até aqui responsável pelas contas da cadeia do Montijo, arranjou forma de aceder à conta corrente onde era depositado o dinheiro pago aos reclusos, desviando dezenas de milhares de euros.

Além de uma queixa-crime ao Ministério Público, a deteção da infração deu origem à abertura de um processo disciplinar. No entanto, segundo disse ao Correio da Manhã Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, este procedimento interno esteve nove meses sem resolução.



Durante esse período, o visado esteve impedido de instruir processos disciplinares (incumbência que normalmente é atribuída aos subdiretores das cadeias). E, por isso, refere Jorge Alves, "estão neste momento cerca de uma centena de processos por resolver, incluindo vários de agressões a guardas prisionais". "Vamos pedir satisfações à Direção-Geral de Serviços Prisionais", referiu o responsável sindical.

Hermínia Pacheco, diretora da prisão do Montijo, é uma dos cerca de 200 responsáveis dos Serviços Prisionais que esta terça-feira serão empossados pela Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, em novos cargos, numa cerimónia a realizar junto à cadeia de Sintra. Será a nova subdiretora da cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa.