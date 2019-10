A GNR de Vila Real identificou uma mulher de 24 anos pelo alegado atropelamento de um homem, que acabou por morrer no hospital, e enviou o processo para o tribunal, disse esta terça-feira fonte desta força policial.A fonte da GNR disse à agência Lusa que foi a mulher que se apresentou na segunda-feira no quartel de Vila Real.O alerta para um alegado atropelamento, seguido de fuga, que ocorreu na Estrada Nacional 2 (EN2), na zona das Flores, em Vila Real, foi dado às 02H13 de domingo.O homem de 62 anos deu entrada como ferido grave na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde acabou por morrer durante a manhã de domingo.A GNR, através do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV), está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.